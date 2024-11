Neunmonatsbericht: Delticom büßt bei EBITDA-Marge ein und meldet Fehlbetrag

Die Delticom-Gruppe konnte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres ihren Umsatz um acht Prozent auf jetzt 318,9 Millionen Euro steigern, wobei dieses Wachstum überdurchschnittlich stark innerhalb der EU entstand (plus 8,5 Prozent). Allein das dritte Quartal trug dabei 106,9 Millionen Euro zum Umsatz bei, was wiederum einem Plus von 9,5 Prozent entspricht. Das EBITDA lag im Berichtszeitraum unterdessen bei 8,6 Millionen Euro nach 9,4 Millionen Euro im Vorjahr (minus 8,9 Prozent). Dadurch verringerte sich folglich auch die EBITDA-Marge, und zwar von 3,2 auf jetzt 2,7 Prozent. „Dieser Rückgang begründet sich im Wesentlichen durch Sonderkosten im Zusammenhang mit dem Umzug des Lagerstandorts Hannover“, heißt es dazu in einer Mitteilung des Onlinereifenhändlers, der zum Umzug allerdings keinerlei Auskünfte gegenüber der Fachpresse geben möchte. Das Konzernergebnis für den Berichtszeitraum beläuft sich auf minus 1,5 Millionen Euro nach einem Überschuss von 1,3 Millionen Euro in den ersten neun Monaten des Vorjahres. Folglich heißt es aus Hannover weiter: „Die Gesellschaft konzentriert sich unverändert auf Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Senkung der Kosten.“

