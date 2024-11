Apollo Tyres verdient in Europa deutlich mehr – Margenplus

Apollo Tyres konnte in den ersten sechs Monaten des von April bis März laufenden Geschäftsjahres zwar seine Umsätze leicht steigern. Gleichzeitig gab das Betriebsergebnis aber konzernweit deutlich nach, sodass sich auch die Umsatzrendite um 3,8 Prozentpunkte auf noch 8,6 Prozent verringerte. Dieser Entwicklung entgegen stand der europäische Markt. Hierzulande bewegten sich die Umsätze zwar ebenfalls kaum mehr als seitwärts. Dafür legte die hiesige Organisation beim Betriebsergebnis ein Plus von 15,6 Prozent vor, woraus sich auch ein Plus bei der Umsatzrendite auf jetzt 5,1 Prozent errechnet. „In Indien, unserem größten Markt, war die Nachfrage im OEM-Segment schwach, was das starke Wachstum im Ersatzgeschäftt zunichtemachte. In Europa verzeichneten wir ein positives Umsatzwachstum im Pkw-Segment, das für uns das größte Segment in dieser Region darstellt“, kommentierte Onkar S. Kanwar, Chairman von Apollo Tyres, der noch ergänzte: „Der beispiellose Anstieg der Rohstoffpreise hat sich auf unsere Rentabilität ausgewirkt.“

