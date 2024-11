Erstmals soll Goodyear-„Blimp“ bei NFL-Spiel in Deutschland „für Faszination“ sorgen

Üblicherweise zieht der „Blimp“ bei den Spielen der NFL in den USA alle Blicke auf sich. Am kommenden Sonntag wird Goodyears Markenikone nun erstmals auch bei einem Spiel der US-amerikanischen Football-Profiliga auf deutschem Boden zu sehen sein, wenn nämlich die New York Giants gegen die Carolina Panthers in der Münchener Allianz-Arena gegeneinander antreten. Rund 70.000 Fans werden bei dem Auslandsauftritt der NFL erwartet, „und wer seinen Blick vom spannenden Spiel losreißen kann, wird das Goodyear Luftschiff über dem Stadion entdecken“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Die US-amerikanische „Blimp“-Flotte umfasst drei identische, halbstarre Luftschiffe, gebaut vom deutschen Hersteller Zeppelin. Seit 2020 sorgt ein viertes in Deutschland stationiertes Goodyear-Luftschiff „für Faszination“.