Manhart TR 700 II: Carbon-Outfit, neue Räder und mehr für den 700-PS-Elfer

Das Portfolio an Varianten des Porsche 911 innerhalb einer Modellgeneration des Kult-Sportwagens ist breit gefächert. Manhart Performance hat nun einen 911 der Generation GT2 RS individualisiert. Das Ergebnis ist der TR 700 II. Mit Blick auf die technische Konfiguration verzichteten die Tuningspezialisten aus Wuppertal in diesem Fall ruhigen Gewissens auf Upgrades. Die schon ab Werk aufsehenerregend spektakuläre Optik des GT2 RS unterstrich das Unternehmen mit Hilfe eines hauseigenen Bodykits aus Carbon. Die Front tritt dank einer Spoilerlippe, eines Einsatzes für den mittigen Lufteinlass sowie ergänzender seitlicher Splitterelemente noch dynamischer und motorsportlicher auf. Die Seitenansicht wird durch Schweller veredelt. Ab Heck sorgt schließlich ein großer Diffusor samt seitlicher Ansätze für einen eindrucksvollen Abschluss. Last but not least erhielt der TR 700 II einen Manhart-Dekorsatz. Passend zum Styling seiner Karosserie wurden zudem die Bremssättel in Wagenfarbe lackiert. Ebendiese tragen auch die Zierstreifen auf den glanzschwarzen Manhart-Concave-One-Forged-Felgen in 9,5×21 Zoll ET35 und 12×22 Zoll ET40. Bezogen sind die Zentralverschlussräder mit Continental-Bereifungen der Abmessungen 255/30 ZR21 und 335/25 ZR22.