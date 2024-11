H&R stellt „Weltpremiere“ für neuen BMW M5 in Essen vor

Die im Sommer vorgestellte siebte Generation des BMW M5 (G90) steht vor der Markteinführung. Der V8-Verbrennungsmotor samt Plug-in-Hybrid treibt die Neuheit dank der 782 (kombinierten) PS binnen 3,5 Sekunden auf 100 km/h. Nun präsentiert BMW-Motorsportpartner H&R im Rahmen einer „Weltpremiere“, wie es dazu aus Lennestadt vom Sitz des Fahrwerkskomponentenanbieters heißt, die für den Zweieinhalbtonner passenden Tieferlegungsfedern, die „in Kürze lieferbar“ seien. „Der damit einhergehende abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein noch direkteres Einlenkverhalten sowie reduzierte Karosseriebewegungen in schnellen Kurven und kaschiert so das Fahrzeuggewicht“, schreibt H&R weiter in einer Mitteilung. Die H&R-Tieferlegungsfedern bringen den M5 vorne der Fahrbahn um circa 20 Millimeter näher und hinten um immerhin noch fünf Millimeter. H&R will den entsprechend ausgestatteten BMW M5 Ende des Monats an seinem Messestand auf der Essen Motor Show (Halle 7, Stand 7A.10) erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentieren.