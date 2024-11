Alcar von EcoVadis mit Bronzemedaille ausgezeichnet

Die Alcar Gruppe wurde gerade von EcoVadis mit der Bronze-Medaille für ihre Nachhaltigkeitsbemühungen ausgezeichnet. Damit gehört sie zu den besten 35 Prozent der Unternehmen, die in den vergangenen zwölf Monaten vom Anbieter für Nachhaltigkeitsbewertungen beurteilt wurden. In der Branche „Herstellung von Teilen und Zubehör für Kraftfahrzeuge“ befindet sich der Räderhersteller in den oberen 17 Prozent von den bewerteten Unternehmen. Weltweit wurden insgesamt über 130.000 Unternehmen in Bezug auf ihre ökologischen, sozialen und ethischen Leistungen angeschaut wurden.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen