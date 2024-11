Hankook glänzt mit Umsatzrendite von 19,3 Prozent – „Stabiles Pricing“

Hankook ist im zurückliegenden Berichtsquartal noch einmal ein deutlicher Sprung bei den Erträgen gelungen, sodass der aus Südkorea stammende Hersteller nun mit einer Umsatzrendite in Höhe von 19,3 Prozent glänzen kann. Während Hankook von Juli bis September zwar in China deutliche Umsatzeinbußen hinnehmen musste, konnte der Hersteller gerade in Europa seinen Umsatz um 11,2 Prozent steigern und erklärt dies sowohl mit guten Absätzen auf den hiesigen Ersatzmärkten – einschließlich eines Zugewinns bei den Marktanteilen – wie auch in der Erstausrüstung. Mehr noch: Gerade auch der Produkt-Preis-Mix sowie ein „stabiles Pricing“ hätten zur „verbesserten Profitabilität“ beigetragen, wie der Hankook dazu in seinem heute veröffentlichten Quartalsbericht schreibt. Angesichts dieser Entwicklung wolle man auch im vierten Quartal den Fokus weiter auf die Vermarktung von Winter- und Ganzjahresreifen legen und dort von „positiven Markttrends, die sich wahrscheinlich fortsetzen“, profitieren.

Mehr zu diesen Zahlen erfahren Sie hier in unserem Geschäftsberichte-Archiv.