Time to shine – Essen Motor Show geht mit viel Chrom und Glanz in die nächste Runde

Vom 30. November bis zum 8. Dezember (Preview Day: 29. November) lädt die Essen Motor Show ihre Fans zu einem rasanten Spektakel ein. Rund 500 Aussteller aus 15 Ländern präsentieren in der Messe Essen Supersportwagen, maßgeschneiderte Tuningkreationen und Motorsport. Hinzu kommt ein umfassendes Angebot an Teilen und Zubehör, das keine Wünsche offenlässt. Auch viele Räderhersteller und einige Reifenhersteller sind vor Ort. „Time to shine“ lautet das Motto der diesjährigen Laufzeit und verspricht einmal mehr jede Menge glänzende Fahrzeuge und strahlende Gesichter. „Die Essen Motor Show ist einfach ein Fest für alle Autofans. Wir feiern das Auto ohne Wenn und Aber und unabhängig vom Antrieb. Bei uns gehören Verbrenner genauso dazu wie Elektrofahrzeuge. Wir laden alle dazu ein, Teil unserer einzigartigen Community zu werden und eine tolle Zeit zu haben“, erklärt Ralf Sawatzki, Projektleiter der Essen Motor Show.

