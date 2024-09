Retro Classics löst Techno-Classica ab 2026 in Essen ab – auch Essen Motor Show davon betroffen

Die Messe Essen hat sich für einen neuen Partner beim Thema klassische Fahrzeuge entschieden: Ab 2026 findet in Essen die Retro Classic Essen des Veranstalters Retro Messen jährlich statt. Somit wird es auch in Zukunft ein Format für Fahrkultur in der Messe Essen geben. Die Retro Classics findet unter anderem bereits in Stuttgart statt. In Essen startet sie erstmals vom 8. bis 12. April 2026 und löst dann die Techno-Classica Essen ab. Dies hat auch Auswirkungen auf die Essen Motor Show.

