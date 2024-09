Nokian Tyres weiht neue Reifenfabrik in Rumänien offiziell ein

Nokian Tyres hat heute offiziell seine neue Pkw-Reifenfabrik im rumänischen Oradea eröffnet. Die Fabrik arbeitet ohne den Einsatz fossiler Energien und ist damit dem finnischen Hersteller zufolge die weltweit erste CO 2 -emissionsfreie Reifenfabrik. „Die Fabrikeröffnung markiert den erfolgreichen Abschluss eines zweijährigen Projekts und bereitet den Weg für die kommerzielle Produktion Anfang 2025“, so der Reifenhersteller, der damit kurz davor steht, auch einen Schlussstrich unter das Kapitel seines Rückzugs aus Russland zu ziehen. Die feierliche Eröffnung der Fabrik in Oradea fand in Anwesenheit hochrangiger rumänischer Regierungs- und Kommunalbehördenvertreter, den Botschaftern von Finnland und Rumänien, dem Vorstand und Managementteam von Nokian Tyres und etwa 200 Gästen statt. Hier auf Reifenpresse.de erfahren Sie zeitnah mehr zu der Einweihung.