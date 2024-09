Wheelworld erweitert Vertriebsteam für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz

Wheelworld hat sein Vertriebsteam verstärkt. Wie der in Ilsenburg (Harz) ansässige Räderanbieter mitteilt, kümmere sich seit Kurzem Daniel Riedel um die Betreuung und den Ausbau der Kundenbeziehungen im süddeutschen Raum, in Österreich und in der Schweiz und soll außerdem „den dynamischen Wachstumskurs“ des Unternehmens „weiter beschleunigen“. Daniel Riedel bringe umfangreiche Erfahrungen und fundierte Branchenkenntnisse im Fahrzeug- und Felgengeschäft und insofern „wertvolle Expertise“ mit; der gelernte Automobilkaufmann kommt vom Kfz-Teilehändler Leise (Coburg) zu Wheelworld und war davor im Handel für Mercedes-Benz und Volkswagen Nutzfahrzeuge tätig. In seiner neuen Vertriebsposition werde Riedel die Rädermarken 2DRV und Axxion ebenso repräsentieren wie die Pflegeproduktserie Mr. Wheels. „Wir freuen uns sehr, Daniel Riedel im Team willkommen zu heißen. Seine Kompetenz wird entscheidend dazu beitragen, unsere Marktpräsenz in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz erheblich zu stärken und unseren Kundenservice auf ein neues Niveau zu heben“, so Thomas Mögelin, Geschäftsführer von Wheelworld.