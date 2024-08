Gemeinsame „Speed Challenge“ von Sailun und AMS

Im September und Oktober richten das Magazin Auto Motor und Sport (AMS) und Sailun gemeinsam eine sogenannte „Speed Challenge“ aus. Das bedeutet, dass Teilnehmer an insgesamt fünf Tagen bei ausgewählten Partnerhändlern des chinesischen Reifenherstellers an dem „Upracer“ genannten Rennsimulator ihr fahrerisches Können unter Beweis stellen können. Dabei ist für die jeweiligen Tagessieger mit der schnellsten Rundenzeit ein Satz Sailun-Reifen als Preis ausgelobt, und der Gesamtgewinner über alle fünf Standorte (siehe nebenstehende Übersicht) hat zudem die Chance, im nächsten Jahr an einem Rundstreckentraining auf dem Hockenheimring teilzunehmen. Der genaue Termin dafür wird demnach voraussichtlich Ende Juni/Anfang Juli 2025 feststehen. Weitere Informationen finden Interessierte auf den Social-Media-Kanälen von AMS und unter www.auto-motor-und-sport.de/sailun24.