BRV bietet kommunikative Hilfe für die beginnende Winterreifensaison

Auch wenn die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg erst mit der kommenden Woche zu Ende gehen – sich auf die nächste Winterreifensaison vorzubereiten, dazu sei es dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) zufolge bereits jetzt „höchste Zeit“, gerade was die Kommunikation im Handel zum Thema betrifft. Dazu stellt der Verband seinen Mitgliedern wieder seine zweiseitigen Flyer „Sommerreifen im Sommer/Winterreifen im Winter“ und „Ganzjahresreifen – ein Kompromiss“ für den Point of Sale bereit, wobei beide „vollständig überarbeitet“ worden seien. Mit diesen Flyern könnten Verbraucher „auf einen Blick die Vorteile einer saisonalen Bereifung erkennen“. Auch einen Mustertext für die lokale Pressearbeit stellt der BRV bereit. „Das Word-Dokument ist schnell und mit kleinem Aufwand an Ihr Unternehmen angepasst, mit eigenen Fotos aufgewertet und anschließend gezielt an die lokale Presse versendet – eine hervorragende Möglichkeit, um Profiwissen mit Ihren Zielgruppen zu teilen und sich in Ihrem Einzugsgebiet als kompetenter Reifenspezialist zu profilieren“, so der Verband. Die Flyer sowie der Musterpressetext können über die Internetseite des BRV bezogen werden.