BBS-Autotechnik-Mitarbeiter erhalten jetzt 400 Euro IG-Metall-Notfallhilfe

Nachdem die knapp 250 Beschäftigten der insolventen BBS Autotechnik GmbH kürzlich ihr Insolvenzausfallgeld für den Monat Juli ausgezahlt bekommen haben, gibt es für sie nun noch einmal gute Nachrichten. Einem Bericht der Neuen Rottweiler Zeitung zufolge habe der IG-Metall-Ortsvorstand am Freitag einer sogenannten „Notfallhilfe“ in Höhe von 400 Euro zugestimmt, die man an „alle anspruchsberechtigten IG-Metall-Mitglieder“ (mindestens zwölf Monate Mitgliedschaft) auszahlen wolle. Dieser Betrag könne zwar nicht die fehlenden Löhne und Gehälter für August und September ausgleichen, die – wenn überhaupt – voraussichtlich erst im Oktober gezahlt werden, aber er sei eben „eine Unterstützung für die Kollegen in der Notlage“, so Stefan Prutscher der NRWZ zufolge. Der IG-Metall-Sekretär teilte unterdessen auch mit, dass die zehn Auszubildenden von BBS Autotechnik zum 1. September „alle nahtlos weitermachen“ können mit ihren Ausbildungen, wenn auch in anderen Betrieben in der Umgebung; man habe sie erfolgreich weitervermitteln können.