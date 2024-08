AZuR-Runderneuerungsgipfel in Günzburg „nahezu ausgebucht“

Die Allianz Zukunft Reifen (AZuR) veranstaltet am 8. Oktober bekanntlich ihren ersten Runderneuerungsgipfel, mit dem man der „klimagerechten Zukunftstechnologie in Deutschland und Europa nachhaltig zum Durchbruch verhelfen“ wolle. Dazu soll auf dem Gipfel beim AZuR-Partner Rigdon etwa ein Forderungskatalog an die Politik verabschiedet und übergeben werden. Wie es dazu jetzt vonseiten der Veranstalter heißt, hätten sich bereits „60 führende Branchenvertreter und Experten“ für das Event angemeldet, sodass man „nahezu ausgebucht“ sei. Wer noch am Gipfeltreffen teilnehmen möchte, könne sich nun noch bis zum 31. August einen der letzten freien Plätze sichern.

