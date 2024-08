Linglongs neuer Grip Master Winter ist in 70 von 100 Dimensionen im Markt

Nachdem er auf der Tire Cologne sein Weltpremiere feiern konnte, ist der neue Grip Master Winter von Linglong ab sofort auch im hiesigen Markt verfügbar, und zwar in immerhin 70 Größen zwischen 14 und 20 Zoll, allesamt 3PMSF-zertifiziert. Der aus China stammende Herstellers hat den neuen Linglong-Winterreifen dabei für das HP- und das UHP-Segment und Fahrzeuge der Kompakt sowie Mittel- und Oberklasse entwickelt. Der neue Grip Master Winter, den Shandong Linglong in seinem 2022 eröffneten Reifenwerk in Serbien produziert, ersetzt insofern die beiden Profile Green-Max Winter UHP und Green-Max Winter HP.

