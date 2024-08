Starco Norge AS erweitert Hauptlager um über 10.500 Quadratmeter

Starco Norge AS hat sein Hauptlager in Gardermoen erweitert, um die Produktpalette zu erweitern und den Logistikfluss zu verbessern. „Nach zwei Jahren Betrieb im neuen Hauptlager haben wir erkannt, dass wir unsere Kapazitäten erweitern müssen“, sagt Jens Kristian Henriksen, General Manager von Starco Norway. Die 10.500 Quadratmeter große Erweiterung soll im Februar 2025 fertiggestellt sein. Insgesamt steht dem Unternehmen dann eine Fläche von 33.500 Quadratmetern zur Verfügung. „Wir legen großen Wert auf die Umwelt und sorgen mit Solarzellen auf dem Dach dafür, dass wir genug Energie haben, um täglich 20 Elektroautos aufzuladen. Die Solarzellen liefern uns 60-70.000 kWh“, so Henriksen.