Clarios will Produktion in der Region EMEA um rund 50 Prozent steigern

Der Batteriehersteller Clarios investiert rund 200 Mio. Euro in seine europäischen Werke und erweitert damit seit 2022 kontinuierlich seine Produktionskapazitäten für fortschrittliche AGM-Fahrzeugbatterien. Ab 2026 werden jedes Jahr etwa 50 Prozent mehr Einheiten produziert werden. In der Region EMEA, das heißt in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika, betreibt Clarios 13 Produktionswerke für Bleisäurebatterien, einschließlich zwei Recyclingwerken.

