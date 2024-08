BMW M2 à la Extreme Customs vorgestellt

Die Tuningspezialisten von Extreme Customs aus dem unterfränkischen Gerolzhofen rollen ihr jüngstes Projektfahrzeug ins Rampenlicht: als Basis diente Thomas Beringer und seiner Crew diesmal der BMW G87 M2. Unter anderem wurden die zu den weit ausgestellten M2-Kotflügen passenden Wheelforce-CF.4-FFR-Räder in der Kombination 10,5×20 und 11,5×21 Zoll eingesetzt. Besohlt wurden die in „Gloss Steel“ gefinishten Flowforming-Einteiler mit Michelin-Pilot-Sport-4S-Pneus der Dimensionen 285/30 R20 an der Lenk- und 305/25 R21 an der Antriebsachse. Aufgehängt sind die Räder an einem KW-Gewindefahrwerk der Variante 3.