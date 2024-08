Pirelli-Schwester Aeolus Tyre erhält neuen Chairman und neuen CFO

Aeolus Tyres erhält einen neuen Chairman. Wie unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, habe Wang Feng – nach zwölf Jahren an der Spitze des chinesischen Reifenherstellers (einschließlich einer zweijährigen Unterbrechung 2016 bis 2018) – kürzlich seinen Rücktritt erklärt. Künftig soll nun der bisherige General Manager Wang Jianjun (46) das Unternehmen als Chairman führen, heißt es dazu in einer Börsenmitteilung. Unter Wang Feng habe sich Aeolus Tyre mehr und mehr zu einem Hersteller mit Fokus auf Nutzfahrzeug- und vor allem OTR-Reifen gewandelt, was sich auf die Profitabilität des Unternehmens positiv ausgewirkt hat. Aeolus Tyre gehört – wie Pirelli auch – zum Unternehmensgeflecht der staatlichen chinesischen Sinochem Holdings, die beide Hersteller direkt kontrolliert und außerdem auch – über Aeolus Tyre – an der Prometeon Tyre Group beteiligt ist und diese insofern ebenfalls kontrolliert. Unterdessen teilt Aeolus Tyre auch mit, man suche einen neuen CFO, nachdem der Acting CFO ebenfalls seinen Rücktritt erklärt hatte.