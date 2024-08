Millioneninvestition: Marangoni nimmt dritte Alpha-Ring-Linie in Henstedt-Ulzburg in Betrieb

Marangoni baut seine Kapazitäten zur Herstellung von Ringtread-Ringlaufstreifen am Standort in Henstedt-Ulzburg weiter aus. Wie dazu Marangoni Retreading Systems Deutschland (MRSD) gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG erklärte, liege das Investitionsvolumen in die neue und dann damit dritte Alpha-Ring-Linie am Standort bei einem „mittleren einstelligen Millionenbetrag“. Die hochgradig automatisierte Anlage soll noch Ende September die Produktion von Ringlaufstreifen beginnen, während die erste Alpha-Ring-Linie vor Ort bereits vor 20 Jahren in Betrieb ging.

