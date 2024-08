Hankook wird mit dem GT Coupé nun auch Erstausrüster bei Mercedes-AMG

Hankook stattet das neue Mercedes-AMG GT Coupé ab Werk mit seinem UUHP-Reifen Ventus S1 Evo Z aus. Entsprechend den hochdynamischen Fahreigenschaften des bis zu 585 PS starken, allradgetriebenen Sportwagens weise der Reifen „ein maßgeschneidertes Sportprofil und eine modifizierte Laufflächenmischung auf, die auch in extremen Fahrsituationen ein Höchstmaß an Grip gewährleisten“, so der Reifenhersteller. Die Erstausrüsterfreigabe inklusive MO1-Kennung auf der Reifenflanke markiert die erste Partnerschaft von Mercedes-AMG und Hankook. „Wir sind stolz darauf, Erstausrüster des neuen Mercedes-AMG GT Coupé zu sein –einem High-Performance-Modell mit besonders sportlichem Fahrverhalten. Wir sehen darin die Bestätigung, dass unsere Produkte höchsten Anforderungen gerecht werden“, sagt Sang-Hoon Lee, Präsident und COO von Hankook Tire Europe. „Mit seinen herausragenden Handlingeigenschaften und seiner aus dem Rennsport übernommenen Technologie ist der Hankook Ventus S1 Evo Z der perfekte Partner für das Spitzenmodell im Mercedes-AMG-Angebot.“ Hankook produziert den in den Dimensionen 295/35 ZR20 (105 Y) XL vorne und 305/35 ZR20 (107 Y) XL hinten gelieferten Reifen am ungarischen Produktionsstandort in Rácalmás.