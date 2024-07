Räderhersteller Proline gehört zu den Wachstumschampions 2025 in Deutschland

Focus Business präsentiert im Oktober 2024 die 500 Unternehmen, die in den vergangenen drei Jahren das größte Umsatzwachstum in Deutschland erzielen konnten. Um Wachstumschampion 2025 zu werden, mussten sich die Unternehmen bis Anfang Juni bewerben. Dies hat auch die Proline GmbH gemacht. Der Räderhersteller aus dem Schwarzwald wurde ausgewählt, denn er glänzt mit guten Umsatzzuwächsen in den vergangenen drei Jahren und einem beträchtlichen Jahresumsatz im Jahr 2023. Die Details: