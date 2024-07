Christian Mielacher übernimmt Geschäftsführung der Driver-Filialorganisation

Die deutsche Pirelli Reifen Holding GmbH wird Christian Mielacher mit Wirkung zum 1. August 2024 zum Geschäftsführer der Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH (Breuberg) bestellen. Er tritt damit die Nachfolge von Giuseppe Pittella an. Dieser hatte die Position an der Spitze der Driver-Filialorganisation Anfang 2023 übernommen und deren Position auf dem deutschen Markt seither „gestärkt“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt; als Generaldirektor des Agom-Netzes übernimmt Pittella nun die Gesamtverantwortung für die Schweizer Driver-Niederlassungen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN. TECHNISCHER HINWEIS:

ES KANN VORKOMMEN, DASS SIE DIESE SEITE NACH IHRER ANMELDUNG EINMAL NEU LADEN MÜSSEN (F5), UM DEN KOMPLETTEN BEITRAG ZU LESEN!



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN