Borbet ist eines der innovativsten Unternehmen in Deutschland

Im Deutschland-Test von Focus Money (25/24) wurde Räderhersteller Borbet als einziger Aluminiumräderhersteller in den Top 20 von „Deutschlands innovativsten Unternehmen 2024“ gerankt. „In einer Zeit, in der Innovationskraft der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit ist, untermauert diese Auszeichnung unsere Vorreiterrolle in verschiedenen Technologien und Verfahren. Unsere langjährige Erfahrung und unser technisches Know-how ermöglichen es uns, die Bedürfnisse der Automobilbranche zu verstehen und die Anforderungen im Zeitalter der Elektromobilität optimal zu erfüllen“, heißt es aus dem Unternehmen. Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) untersuchte im Auftrag von Deutschland Test mehrere Hundert Millionen Onlinequellen zu rund 17.000 Unternehmen in Deutschland. Bewertet wurden Aussagen in den fünf Bereichen Innovationstätigkeit, Investitionen, Forschung & Entwicklung, Produktneuheiten und Technologie. Erfasst und ausgewertet wurden rund fünf Millionen Nennungen (Mai 2022 bis April 2024). Das Prädikat „Deutschlands innovativste Unternehmen“ erhielten diejenigen Firmen, die in der Gesamtwertung einen überdurchschnittlich hohen Punktwert erreicht haben, heißt es bei Deutschland Test.