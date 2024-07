Offizielle Bestätigung: Yokohama prüft Erwerb von Goodyears OTR-Geschäft

Nachdem gestern zuerst Bloomberg von fortgeschrittenen Gesprächen beider Seiten berichtet hatte, wonach Yokohama das Off-the-Road- bzw. OTR-Reifengeschäft der Goodyear Tire & Rubber Company übernehmen wolle, ist an dem Ganzen wohl dran als bloße Spekulation. Jedenfalls hat ersteres der beiden Unternehmen eine offizielle Stellungnahme dazu veröffentlicht. Im Namen der The Yokohama Rubber Co. Ltd. stellt deren Chairman und CEO Masataka Yamaishi darin zunächst klar, dass Bezug nehmend auf die Bloomberg-Meldung entsprechende Gespräche beider Seiten zwar nicht vom Unternehmen selbst verlautbart worden seien. Gleichwohl stimme es jedoch, dass „diese Angelegenheit geprüft“ werde. „Zum jetzigen Zeitpunkt liegen aber noch keine Fakten vor“, ist dem der NEUE REIFENZEITUNG vorliegenden Dokument darüber hinaus noch zu entnehmen. Ändere sich daran etwas bzw. ergäben sich Dinge, die in Zukunft bekannt gegeben werden sollten, werde man umgehend entsprechend informieren, heißt es weiter.