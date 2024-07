Linglong Tire ist mit zwei neuen Landwirtschaftsprofilen auf dem Markt

Der FL300 und der Spring Ultra Flex sind die neuesten Landwirtschaftsreifen von Reifenhersteller Linglong Tire. Der FL300 wird aktuell nur in der Größe 650/55 R26,5 angeboten. So wurde er auch auf der Tire Cologne vorgestellt. Der Pneu habe laut Jean Paul Spijker, Director Sales and Marketing Specialty Tire Europe bei Linglong, eine hervorragende Traktion, ein selbstreinigendes Profil, eine verstärkte Wulst und abgerundete Schultern. Die große Aufstandsfläche schone den Boden. Der Spring Ultra Flex ist zurzeit nur in der Größe VF900/60 R38 im Angebot. Der VF-Reifen habe eine 40 Prozent höhere Tragfähigkeit gegenüber einem Standard-Radialreifen und seine neue Gummimischung sorge für eine längere Lebensdauer. Der Reifen habe ebenfalls eine große Aufstandsfläche und sei für Mähdrescher geeignet.