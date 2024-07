ATREZZO ERANGE – Electric Excitement für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Im Rahmen einer groß angelegten Präsentation auf der diesjährigen internationalen Leitmesse der Reifenindustrie THE TIRE COLOGNE Anfang Juni in Köln, an der selbst Honorary Chairman Yuan Zhongxue sowie Chairwoman Liu Yanhua teilnahmen, stand die Vorstellung des ersten Sailun-Reifens für E-Autos im Fokus der aus der ganzen Welt angereisten Handelspartner, Verbraucher und Medienvertreter. Geringer Rollwiderstand, hohe Tragfähigkeit, geringe Geräuschentwicklung – Reifen für Elektro- und Hybridfahrzeuge brauchen besondere Talente, wobei der geringere Stromverbrauch das ganze Jahr über wichtig ist.

Stephan Cimbal, Director Marketing Sailun Europe: „Neben den Effizienz- und Nachhaltigkeitskriterien steht beim Sailun ATREZZO ERANGE aber noch etwas anderes im Vordergrund: Der Fahrspaß! Fahrer von Elektrofahrzeugen genießen oft die starke und sofort verfügbare Beschleunigung, manche spielen sogar damit. Wir haben uns intensiv mit der Analyse von Konsumentenmotiven beschäftigt, haben unsere eigene Marktforschung mit Fahrern von Elektroautos durchgeführt und ein Verständnis dafür entwickelt, was sie bewegt, was ihnen wichtig ist und, was sie von einem Reifen erwarten. Die Themen „Performance, Safety und Control” sind insbesondere für Fahrer von mittel- und höherklassigen Fahrzeugen prioritär. Darum haben wir in der Entwicklungs- und Testphase dieser Produkte ein besonderes Augenmerk auf diese Kriterien gelegt. Die Testergebnisse bestätigen den technischen Erfolg, und die Resonanz auf der Tire Cologne zeigt, dass wir einen Nerv getroffen haben.“

Der ATREZZO ERANGE überzeugt mit kurzen Bremswegen auf nasser und trockener Fahrbahn, präzisen Lenkeigenschaften und sehr guter Seitenführung. Die verstärkte Karkasse verbessert Handling und Kurvenpräzision.

Wie gut ein Reifen ist, hängt in hohem Maße von der verwendeten Gummimischung ab. Der ATREZZO ERANGE für Elektrofahrzeuge bietet dank der EcoPoint³-Technologie und seiner speziellen Unterkonstruktion einen reduzierten Rollwiderstand, der Sicherheit, Leistung und Energieeffizienz garantiert. Statt Füllstoffe mühsam mechanisch in den Kautschuk zu mischen, werden diese bei der neuen Technologie, der sogenannten Flüssigphasenmischung, gleichmäßiger und genauer verteilt. Mit Hilfe eines Haftvermittlers entsteht damit eine besonders starke Verbindung der Kautschukpolymere – für mehr Haltbarkeit und eine bessere Performance. Ferner reduziert SAILUN einerseits bereits bei der Produktion den Energieverbrauch signifikant. Anderseits kommt statt Ruß Silica zum Einsatz. Das reduziert den CO 2 -Fußabdruck weiter. Künftig lässt sich damit die Mixtur so ändern, dass es verschiedene Reifenmischung für verschiedene Klimazonen, Straßenverhältnisse und Anwendungen gibt.

„Wir sind Reifenspezialisten und wollen den Konflikt zwischen Sicherheit, Performance und Nachhaltigkeit mit unseren Produkten lösen. Technologie ist für uns der Schlüssel zum Erfolg“, unterstreicht Stephan Cimbal. Das hocheffiziente Design und die spezielle Konstruktion des ATREZZO ERANGE verbessern nicht nur das Fahrgefühl, sondern reduzieren auch die Reichweitenangst der Fahrer. Der EV-Reifen überzeugt zudem mit kurzen Bremswegen auf nasser und trockener Fahrbahn. Daher verfügen die EV-Größen des ATREZZO ERANGE über eine verstärkte Karkasse, die den Reifen auf das unmittelbare Drehmoment von E-Fahrzeugen beim Anfahren oder Bremsen vorbereitet. Dies verbessert das gesamte Handling und die Kurvenpräzision. So besticht der ATREZZO ERANGE insbesondere durch seine präzisen Lenkeigenschaften und eine sehr gute Seitenführung, vor allem bei Nässe. Das asymmetrische Profildesign bietet ebenfalls eine verbesserte Stabilität, und die inneren Profilelemente leiten das Wasser effektiv aus dem Reifen ab, während die äußeren Profilelemente darauf spezialisiert sind, den Grip und das Handling zu verbessern. Die Lamellen auf den Schulterblöcken schließlich verbessern den Grip für präzises Kurvenfahren und Bremsen.

Der ATREZZO ERANGE ist die neueste Entwicklung der SAILUN Group, die innerhalb der letzten zwanzig Jahre einen imposanten Aufstieg als Reifenkonzern hingelegt hat. Dabei hat sich die Marke SAILUN mit guter Vertriebsstruktur und Kenntnis des europäischen Marktes, einem zielgenauen Produktkatalog sowie Investitionen in die Markenpräsenz im Premiumumfeld längst behauptet. In der Rangliste der weltweit stärksten und wertvollsten Reifenmarken belegt SAILUN bereits Platz elf und wird zudem als besonders nachhaltig wahrgenommen – rangiert in dieser Kategorie bereits auf Platz neun weltweit. Eine weitere Bestätigung für die Produktions- und Produkttechnologie EcoPoint³, mit deren Hilfe SAILUN bis 2050 anstrebt, alle Reifenprodukte zu 100 Prozent aus nachhaltigen Materialien herzustellen.

Mehr dazu unter www.sailun-tyres.eu.