Hämmerling und Geschäftsführer Kolja Prohl trennen sich

Was auf der Tire Cologne bereits Thema war, haben die Akteure nun auch offiziell gegenüber der NEUE REIFENZEITUNG bestätigt: Kolja Prohl ist nicht mehr Geschäftsführer von Hämmerling The Tyre Company, was mittlerweile auch das Handelsregister unter Verweis auf den Gesellschafterbeschluss vom 17. Mai dieses Jahres bestätigt. Kolja Prohl (38) hatte Anfang November 2022 bei dem in Paderborn ansässigen Großhändler die „strategische und operative Geschäftsführung“ übernommen und damit ein „neues Kapitel“ in seiner Laufbahn aufgeschlagen, wie er damals betonte, nachdem er zuvor zwölf Jahre bei Reifen Gundlach/Best4Tires tätig war. Sowohl Carolin Pfaffenbach, Tochter von Gesellschafter Ralf Hämmerling und derzeitige Geschäftsführerin von Hämmerling The Tyre Company, sowie Kolja Prohl selbst bestätigten zwischenzeitlich, man habe sich „im gegenseitigen Einvernehmen“ getrennt. Weitere Details zu den Hintergründen der Trennung mochte indes keine der beiden Seiten nennen.