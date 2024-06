Auch Toyo Tires wird Erstausrüster beim neuen Toyota Land Cruiser 250

Lexus bringt bekanntlich die Neuauflage seines GX auf den Markt, was gleichzeitig bedeutet: Auch der Toyota Land Cruiser 250 rollt jetzt neu an, auf dem der RX basiert. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, ist Toyo Tires Erstausrüster bei beiden Modellen. Einer Mitteilung aus Japan zufolge liefere der Hersteller dafür sein Reifenmodell Open Country A/T III in der Größe 265/70 R18 116H ans Band des Autobauers. Erst kürzlich hatte etwa Yokohama Rubber berichtet, Erstausrüster für den neuen Toyota Land Cruiser 250 zu sein.