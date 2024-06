Auszeichnung für Hersteller von Goodyear-Fahrsimulator

Bei der diesjährigen Automotive Testing Expo Europe Anfang Juni in Stuttgart sind die von dem Magazin Automotive Testing Technology International vergebenen Awards erstmals im Rahmen einer offiziellen Zeremonie verliehen worden. In Sachen „Hardware-Innovation des Jahres“ – eine von insgesamt acht Preiskategorien – hat die Jury das Unternehmen VI-Grade zum Sieger gekürt. Wem der Name nichts sagt: Dahinter verbirgt sich ein Hersteller von Fahrsimulatoren, dessen Modell „DiM250 Dynamic“ beispielsweise bei Goodyear zum Einsatz kommt. Ausgezeichnet wurde der unter dem Namen „DiM“ (steht für „Driver in Motion“) angebotene Full Spectrum Simulator (FSS) des Anbieters demzufolge deswegen, weil er anders als herkömmliche Lösungen, die sich lediglich auf einzelne Fahrzeugattribute konzentrierten, durch die nahtlose Integration mehrerer Attribute „einen Quantensprung in Sachen Realismus“ darstelle.