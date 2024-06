Let’s go „Tire Cologne“ – Wir sehen uns in Köln

Das Team der NEUE REIFENZEITUNG macht sich jetzt demnächst auf den Weg nach Köln zur morgen dort startenden „The Tire Cologne“. Das heißt einerseits, dass wir uns bei der Messe hoffentlich bald alle sehen werden. Andererseits wird von Dienstag bis Donnerstag unser regulärer Newsletter nicht in Ihrem Postfach landen und werden in dieser Zeit auch keine neuen Meldungen auf diese Website veröffentlicht. Dafür jedoch erhalten alle Newsletter-Empfänger während der Reifenmesse in Köln vormittags jeweils unseren Messeticker mit allem Wichtigen rund um die „Tire Cologne“. Wenn Sie also nichts verpassen wollen, aber noch nicht unseren kostenlosen täglichen Newsletter abonniert haben, dann können Sie das hier schnell nachholen, um in Sachen Reifen, Räder, Runderneuerung, Werkstatt etc. immer auf dem Laufenden zu bleiben.