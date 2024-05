Kundenzentrierung in der Flottenmanagementbranche – das bedeutet nicht mehr nur, praktischen One-Stop-Service anzubieten. Vielmehr steigen die Anforderungen an effiziente Abwicklungsprozesse: Administrative Aufwände reduzieren und damit Kosten senken – all dies ermöglicht FleetPartner seinen Flottenkunden durch smarte digitale Lösungen.

Effiziente Prozesse – zukunftsfähiges Flottenmanagement

„Wir sehen es als Kernaufgabe an, unseren Kunden maximale Prozesseffizienz zu bieten“, erklärt Sebastian Becker, Leiter Vertrieb Flottenkundengeschäft bei der Vergölst GmbH und Verantwortlicher für FleetPartner. „Deshalb ermöglichen wir es den Fuhrparkverantwortlichen, Serviceleistungen unkompliziert zu koordinieren und Aufträge schnell und einfach zu autorisieren.“ Dafür stellt das FleetPartner-Netzwerk, der deutschlandweite Zusammenschluss von Vergölst, Pneuhage und weiteren Handelspartnern, seinen Kunden smarte und vielfältige Lösungen für das Handling von Werkstattaufträgen zur Verfügung. Einfach, übersichtlich und effizient.

FleetPartner Plattform: Auftragsautorisierung mit wenigen Klicks

Die Antwort von FleetPartner auf den zunehmenden Bedarf an schlanken Abwicklungsprozessen und unbürokratischer Administration ist die eigene Autorisierungsplattform. Der große Vorteil: Sie ermöglicht einen einheitlichen und effizienten Abwicklungsprozess für das gesamte Netzwerk und für alle Flottenkunden. „Mit ihr können unsere Kunden Services zentral terminieren und freigeben. Das hat zur Folge, dass der gesamte Prozess bis hin zur Rechnungsstellung digital abgebildet wird“, erklärt Becker. Der Flottenkunde profitiert so von einem deutlich geringeren Aufwand in seiner Administration, was auch seine Kosten reduziert.

„Darüber hinaus haben wir eine Schnittstellenprogrammierung zu den drei ERP-Systemanbietern TyrePro, TOP-M und Desk Tyreline vorgenommen und damit einen neuen Standard in dem Netzwerk etabliert. Weitere Systeme werden folgen“, führt Becker weiter aus. „Die Abwicklung erfolgt damit direkt aus dem eigenen System in der Filiale, was eine Doppelerfassung für Flottenkunden überflüssig macht und dem steigenden Kapazitätsmangel vor Ort Rechnung trägt.“ Denn das bedeute Prozessoptimierung eben auch, so Becker. Neben der Verschlankung von kundenseitigen Abläufen müssen auch die eigenen Prozesse immer effizienter gestaltet werden, um dauerhaft den Kundenansprüchen und dem Netzwerk gerecht zu werden.

Control€xpert: Auftragsautorisierung voll automatisiert

Noch unkomplizierter, noch effizienter: Die Plattform Control€xpert, mit der FleetPartner kooperiert, ist eine voll automatisierte Alternative zur FleetPartner-eigenen Autorisierungsplattform. Eine eigens geschaffene Schnittstelle ermöglicht es, Autoservice-Aufträge durch eine neutrale Instanz automatisiert checken und freigeben zu lassen. Für den Flottenmanager bedeutet das: Er profitiert nicht nur von maximaler Kostenkontrolle und -transparenz, sondern spart im hektischen Alltag auch eine Menge Zeit und Ressourcen.

„Wir sind sehr froh, Control€xpert als Partner mit an Bord zu haben. Der Nutzen für unsere Kunden ist enorm – denn die Komplexität im Tagesgeschäft wird extrem reduziert“, so Becker. „Freigaben werden automatisiert, der Rechnungsversand digitalisiert und die Rate an fehlerhaften Rechnungen nahezu auf Null reduziert.“

Schnittstellen zu Kundensystemen und App-Lösungen

Prozesse digitalisieren und optimieren – das lässt sich auch bequem mit eigenen App-Anwendungen der Kunden realisieren. Mittels Schnittstellen ermöglicht FleetPartner die Integration von Kundensystemen in die eigenen Prozesse. „So bieten wir einen echten Mehrwert, der kaum Aufwand auf Kundenseite verursacht“, betont Becker.

Prozessoptimierung – geprüft und zertifiziert

Die effizienten Abläufe beweisen: FleetPartner hat den Kunden im Blick. Damit das so bleibt, wird die eigene Service-Qualität regelmäßig auf den Prüfstand gestellt. Die erneute Zertifizierung der TÜV NORD CERT GmbH bestätigt: Mit seiner leistungsfähigen Plattform und mobilen Lösungen gestaltet das Service-Netzwerk sämtliche Prozesse unkompliziert und kundenfreundlich – stets mit Fokus auf den Nutzen für alle Flottenkunden und deren Abwicklung.

Das Netzwerk gewinnt stetig an Qualität

Mehr als 1.200 FleetPartner-Stationen deutschlandweit: Das Servicenetzwerk erstreckt sich von Nord bis Süd und West bis Ost. Und es wird laufend weiter optimiert. „Letztes Jahr stießen beispielsweise die 168 Filialen von TOP SERVICE als Netzwerkpartner dazu. Dadurch gewinnen wir deutlich an Qualität, bieten breitere und kundenindividuellere Leistungsnetze und sind nun speziell in Großstädten noch flächendeckender vertreten“, erklärt Becker.

www.fleetpartner.de