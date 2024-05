Textar-Bremsenreiniger Formula XT wird nachhaltiger

Die Marke Textar von Bremsenspezialist TMD Friction will mit einem neuen grauen Deckel aus 100 Prozent recycelten Materialien ab sofort für mehr Nachhaltigkeit beim Einsatz seines Bremsenreinigers Formula XT sorgen. „Der neue graue Deckel ist leichter recyclebar als der vorherige, da schwarzer Kunststoff aufgrund von Farbstoffen eine der am schwierigsten zu recycelnden Kunststoffsorten ist“, heißt es dazu in einer Mitteilung.