Kumho Tire veranstaltet Driving-Experience-Event mit Topkunden in Italien

Im Rahmen seines Driving-Experience-Events auf dem Vairano Circuit in der Nähe von Mailand bot Hersteller Kumho kürzlich seinen europäischen Topkunden die Gelegenheit, sich von der „technologischen Kompetenz und Qualität“ der Reifen persönlich zu überzeugen. An dem Fahrevent in Italien nahm selbst Jung Il-Taik teil, President und CEO des aus Südkorea stammenden Reifenherstellers; gemeinsam mit dem Europateam ging es darum, „die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Kumho Tire und seinen europäischen Kunden zu stärken“, wie es dazu in einer Mitteilung heißt.

