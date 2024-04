Internationale Leitmesse Tire Cologne soll „eine sehr persönliche Messe“ werden

Auch wenn es natürlich zu früh für ein Fazit ist – klar ist bereits jetzt, mehrere Wochen vor dem Beginn der Tire Cologne Anfang Juni: Die 370 Aussteller, die die Verantwortlichen hinter der Messe vor Ort erwarten, stehen für ein Plus von knapp 90 Prozent gegenüber 2022 und legen insofern den Grundstein für eine hohe Erwartungshaltung an den Erfolg der Tire Cologne. Damit Aussteller und Besucher dies nach den drei Tagen in Köln am Ende genauso wahrnehmen (wie erwartet) und sie die Tire Cologne damit zurecht als internationale Leitmesse der Reifen- und Räderbranche verstehen, dazu planen die Veranstalter der Koelnmesse weit mehr als die Bereitstellung von Ausstellungsfläche, wie sie dazu diese Woche auf einem Pressevent in Köln erläuterten.

