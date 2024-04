Weiterer chinesischer Hersteller will Werk in Kambodscha bauen

Zodo Tire will jetzt seine erste Reifenfabrik außerhalb Chinas in Kambodscha errichten. Wie dazu unsere britische Schwesterzeitschrift Tyres & Accessories online auf Tyrepress.com berichtet, will der Hersteller nach Fertigstellung der Anlage vor Ort jährlich rund sechs Millionen Pkw- sowie weitere 1,2 Millionen Lkw-Reifen produzieren. Die Höhe des Investments ist nicht bekannt. Zodo Tire wurde 2011 als Shandong Longyue Rubber gegründet, firmierte dann aber 2018 nach der Übernahme von Weifang Huadong Rubber um. Zu den Fabrikaten des Hersteller gehören Grenlander, iLink, Zmax, Fronway, Rockblade und Goldshield. Zuletzt hatten Hersteller wie Sailun Group oder Wanli Tire Baupläne für Kambodscha angekündigt.