Promobil.de wird neues Dachportal für Reisemobilisten und Wohnwagenfreunde

Motor Presse Stuttgart fasst die Webseiten ihrer Titel Promobil und Caravaning zusammen. Wie das Special-Interest-Medienhaus mitteilt, in dem auch die Zeitschrift Auto Motor und Sport erscheint, sollen Menschen, deren „Herz für Reisemobile, Wohnwagen oder Campervans schlägt“, zukünftig alles dazu auf der Internetseite Promobil.de erfahren. Das Magazin Caravaning betreibt demnach keine eigene Webpräsenz mehr. „Unabhängig vom bevorzugten Fahrzeugtyp gibt es eine große Schnittmenge an Themen, die für alle Camper relevant sind. Zubehör, Reisetipps, Campingplätze, Ratgeber, Neuheiten und Tests werden von Expertinnen und Experten beider Fachredaktionen im neuen Dachportal veröffentlicht“, so der Verlag in einer Mitteilung.