Michelin veröffentlicht neue KB-Preislisten für Consumer-Reifen

Bei Michelin gelten ab dem 1. Mai neue KB-Preise für Consumer-Reifen. Wie der Hersteller dazu in einem Anschreiben an seine Handelspartner mitteilt, gehe es dabei einerseits um „strukturelle“ Anpassungen der Preise für Pkw-, LLkw- und SUV-Winterreifen der Marke Michelin sowie andererseits für Pkw-, LLkw- und SUV-Sommer-, Ganzjahres- und Winterreifen der Marke BFGoodrich. Der elektronische Download der neuen KB-Preislisten sei ab Anfang April möglich, so der Hersteller.