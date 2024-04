GRI erweitert Produktportfolio um 23 neue SKUs

Global Rubber Industries (GRI) erweitert sein Produktportfolio um 23 neue SKUs mit besseren Last- und Geschwindigkeitsindizes in den Segmenten Landwirtschaft und Bau. Mit diesem Schritt will der Reifenhersteller aus Sri Lanka die vielfältigen Bedürfnisse der weltweiten Kundschaft erfüllen.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN