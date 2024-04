Bevri Wheels: Maßgefertigte Räder für jeden Anlass

Die Freunde Jitze van den Berg und Wiebe de Vries, zwei Niederländer aus dem Norden, begannen 2007 ihr Abenteuer in Zeewolde. Sie arbeiteten bei einem Lohnhersteller, als ihnen ein kleiner Reifenhandel angeboten wurde, weil der Besitzer nach Neuseeland auswandern wollte. Gemeinsam eröffneten die Mittzwanziger den Reifenhandel Bevri Banden. Der Name setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der Nachnahmen der Inhaber zusammen. Hier konzentrierten sich die beiden jungen Männer auf den Verkauf von Landwirtschaftsreifen, EM-Reifen, Industriereifen und auf die Fertigung von Rädern für diese. Und das an sieben Tagen die Woche, geschlafen wurde oberhalb der Werkstatt. Es gab viel zu tun, und 2016 wurde das Werk von Bevri Wheels in der unmittelbaren Nachbarschaft eröffnet. Im Jahr 2020 wurde Bevri Wheels Teil der Heuver Group. „Das ist die perfekte Kombination, mit der wir einen einzigartigen Service bieten können“, so Gerard Dekker, Product Manager bei Bevri Wheels.

