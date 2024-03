Rennfahrer Marco Wittmann weiterhin Repxpert-Markenbotschafter

Die Automotive Aftermarket Sparte von Schaeffler verlängert ihre Zusammenarbeit mit dem Rennfahrer Marco Wittmann als Markenbotschafter für die Servicemarke Repxpert. In dieser Saison startet Wittmann erstmals mit dem BMW M Hybrid V8 in der 2024 FIA World Endurance Championship (WEC), der bekanntesten internationalen Langstreckenrennserie für Sportwagen mit Hybrid- und Verbrennerantrieb, die von der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) organisiert wird. Die Meisterschaft besteht aus acht weltweit ausgerichteten Langstreckenrennen, deren Distanzen variieren: von sechs Stunden bis hin zu 24 Stunden, mit Le Mans als längstes und legendärstes Rennen. Der Auftakt in die Saison fand bereits Anfang des Monats in Qatar statt. „Seit 2022 arbeiten wir mit Marco als Markenbotschafter für Repxpert zusammen“, sagt Sven Olev Müller, Leiter Schaeffler Repxpert. „Wir teilen die Liebe zum Motorsport, den zeiteffizienten Austausch hochwertiger Teile und das Bedürfnis nach absolut präzisen Informationen im richtigen Moment. Genau dafür stehen wir mit unserem Repepert-Serviceangebot.“