„Free to Be Week“ bei Bridgestone

Vergangene Woche bzw. vom 18. bis zum 22. März war bei Bridgestone die sogenannte „Free to Be Week“. Unter dem Motto „Free to Be United“ hat bei dem Reifenkonzern dabei der Leitwert „Empowerment“ seines E8-Commitments im Fokus gestanden, das darüber hinaus noch sieben weitere mit E beginnende englischsprachige Begriffe umfasst: Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion und Ease. „Vereint setzt sich das Team Bridgestone dabei dafür ein, dass alle Personen die Freiheit haben sollen, sich hervorzutun, frei ihre Meinung zu sagen und ganz sie selbst zu sein – kurzum: einen Ort zu schaffen, an dem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich wohlfühlen und so erfolgreich sein können“, erklärt das Unternehmen, was mit „Empowerment“ in diesem Zusammenhang gemeint ist.