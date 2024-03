Initiative ZARE kooperiert mit Reifengroßhändler RSU

Die Initiative ZARE (Zertifizierte Altreifenentsorger) kooperiert jetzt mit dem Reifengroßhändler RSU, der auf seiner Plattform TyreSystem „eine moderne Lösung“ anbietet, über die Händler ihre Altreifen „ganz einfach und professionell entsorgen können“. RSU arbeitet insofern in der Entsorgung mit Partnern zusammen, die eine fach- und umweltgerechte Altreifenentsorgung entsprechend der Kriterien der BRV-Initiative garantieren. Damit könnten Reifenhändler ihren Kunden „versprechen, dass die alten Reifen von zertifizierten Betrieben entsorgt und damit dem bestmöglichen Verwertungszweck zugeführt“ würden, heißt es dazu in einer Mitteilung. Auf der Plattform TyreSystem können demnach jetzt nicht nur Neureifen, Felgen und Kfz-Zubehör gekauft, sondern auch die Abholung von Altreifen ganz einfach per Mausklick gebucht werden.