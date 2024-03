Verkaufsförderungsaktion „Falken sagt Tanke“ startet in 14 europäischen Ländern

Auch in diesem Jahr startet Falken Tyre Europe wieder die Verkaufsförderungsaktion „Falken sagt Tanke“ und geht damit insofern bereits ins zwölfte Jahre. Die diesjährige Aktion findet dabei in 14 europäischen Ländern statt. Pünktlich zur Wechselsaison können Kunden, die sich im Zeitraum vom 15. März bis zum 31. Mai 2024 für einen Satz Falken-Sommer- oder Ganzjahresreifen entscheiden, einen Aral-Tankgutschein zum Tanken und Shoppen in Höhe von 20 Euro erhalten. „Falken geht mit der Zeit: Erstmals haben die Teilnehmer exklusiv in Deutschland die Möglichkeit, sich statt des Tankgutscheins für ein Ladeguthaben im Wert von 20 Euro zu entscheiden. Als Partner dafür konnte die EnBW gewonnen werden“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Weitere „Extragewinne“ sollen die Aktion „noch attraktiver machen“.

