Eigener Fuhrpark wird zur Belastung, sagt der aktuelle ELVIS-Marktreport

Der Europäische Ladungs-Verbund Internationaler Spediteure (ELVIS) beschreibt in ihrem jüngst vorgestellten Marktreport „die Gefahr von Kapazitätsengpässen und einer Transportpreisexplosion“. Durch die sinkende Gesamtfahrleistung im Lkw-Verkehr herrsche ein Überangebot an Frachtraum bei sinkender Umsatzerwartung. Im Zuge dessen seien Fuhrparks abgebaut worden, die bei einer eventuellen Belebung des Marktes nicht mehr kurzfristig zur Verfügung stehen würden. „Sollte die Frühjahrsbelebung demnach wider Erwarten stark ausfallen, drohen explodierende Preise am Spotmarkt sowie knappe Frachtkapazitäten“, betont dazu der Verbund.

Hier lesen Sie den kompletten Beitrag … NUR PREMIUM- UND ONLINE-ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF NRZ+-BEITRÄGE UND UNSER E-PAPER. MELDEN SIE SICH BITTE AN.



Benutzername oder E-Mail-Adresse Passwort Angemeldet bleiben Anmelden LESER WERDEN