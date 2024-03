Goodyear Tire & Rubber gehört zu den „weltweit ethischstes Unternehmen“

Seit Jahren bereits kürt Ethisphere aus den USA regelmäßig Unternehmen „für ihr unermüdliches Engagement für geschäftliche Integrität“. Unter den immerhin 136 Unternehmen aus 20 Ländern und 44 Branchen, die Ethisphere dieses Jahr mit dem Siegel „weltweit ethischstes Unternehmen“ würdigte, ist in diesem Jahr erstmals auch ein Reifenhersteller: Goodyear. „Ich fühle mich geehrt, Ihnen mitteilen zu können, dass Goodyear von Ethisphere als eines der World‘s Most Ethical Companies 2024 ausgezeichnet worden ist. Unsere starke Kultur des integren Handelns leitet unsere Entscheidungen und verpflichtet uns zur Einhaltung der höchsten Standards in den Bereichen Ethik, Compliance und Governance. Vielen Dank an alle unsere Mitarbeiter, die unsere gemeinsamen Werte leben und alles tun, um unseren guten Namen zu schützen“, schrieb dazu David Phillips, bei Goodyear Tire & Rubber in der US-Zentrale Senior Vice President und General Counsel. Weitere Reifenhersteller erfuhren keine entsprechende Würdigung; Unternehmen aus Deutschland führt Ethisphere ebenfalls nicht auf.