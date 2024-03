Alcar startet europaweit mit neuem Webshop – schneller Einkaufsprozess für alle Kunden

Seit Februar 2024 erstrahlt der Alcar-Webshop in gänzlich neuem Glanz. Nach einem stark gestiegenen Onlinebestellanteil von über 70 Prozent, war eine grundsätzliche Überarbeitung des Webshops der logische Schritt für den Räderhersteller. Er steht sofort nicht nur in einem völlig überarbeiteten Design zur Verfügung, auch die Benutzerführung wurde gänzlich neu gedacht. Zum gewählten Fahrzeug werden nun alle Alcar-Produkte übersichtlich angeboten, was den Einkaufprozess der Geschäftskunden und den Beratungsprozess mit Endkunden deutlich beschleunigt. Dem Relaunch des Webshops seien detaillierte Analysen des Nutzerverhaltens sowie dessen Veränderung über die vergangenen Jahre vorausgegangen. Eine zentrale Fragestellung war hier auch, wie der kürzeste Weg zur korrekten Bestellung aussieht, wobei auf den Bedienkomfort und die Datenrelevanz besonders Rücksicht genommen wurde.

