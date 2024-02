Räderhersteller Accuride warnt vor Phishing-E-Mails

Die Accuride Corporation warnt vor Phishing-Mails aus ihrem Hause. Wie René Klett, Director Information Security/Cyber Security Lead des Räderherstellers schreibt, sollen Mails mit dem Betreff „Ralf Heinen hat eine Datei mit Ihnen geteilt Accuride“ von dem Account von Geschäftsführer Ralf Ralf Heinen aus dem Firmennetzwerk versendet worden sein, deren Anhänge oder Links Schadsoftware enthalten, die entweder die persönlichen Daten der Empfänger oder aber die Sicherheit des Firmennetzwerkes von Accuride gefährden könnten „Informieren Sie bei Bedarf Ihre lokale IT-Abteilung, aber auf jeden Fall falls Sie auf Links in diesen E-Mails geklickt oder Anhänge geöffnet haben“, so René Klett und ergänzt: „Dieser Vorfall unterstreicht die Notwendigkeit, stets wachsam zu sein und die Praktiken zur Sicherung unserer IT-Infrastruktur kontinuierlich zu verbessern. Ihre Mitarbeit und Wachsamkeit sind essentiell, um die Sicherheit unserer Daten und Systeme zu gewährleisten.“ Weitere Fragen gerne an cybersecurity@accuridecorp.de senden.