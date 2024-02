MF-eXperience-Tour mit Trelleborg-Reifen in Italien unterwegs

Reifenexperten von Trelleborg treffen in Italien Landwirte, um ihnen die Reifen der neuen Generation zu präsentieren. Auf der eXperience Tour von Massey Ferguson wurde vom 12. bis 16. Februar Halt in Peguria gemacht. Die nächsten Stationen sind Eboli (20. bis 23. Februar) und Pescara (27. Februar bis 1. März). Davide Cogliati, Yokohama TWS Sales Director Replacement Agro & Construction Italy, erklärt: „Wir freuen uns, dass Massey Ferguson, unser OEM-Partner, uns erneut als Reifenmarke für Italien ausgewählt hat, um mit den Landwirten vor Ort in Kontakt zu treten und unser Fachwissen zu teilen, um ihre Betriebe zu stärken. Seit dem Start der MF eXperience Tour im Jahr 2019 arbeiten wir zusammen, um unser gemeinsames Engagement zu zeigen, Landwirte in den Mittelpunkt zu stellen und mehr als nur moderne Reifen anzubieten. Unser Team steht bereit, um ein ganz neues Niveau an Fachwissen, Unterstützung und Betreuung zu bieten, damit Landwirte das Beste aus unseren Reifen herausholen können.”